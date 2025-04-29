Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.248,46 %-0,63
        DOLAR 38,4373 %0,02
        EURO 43,8218 %-0,27
        GRAM ALTIN 4.096,10 %-0,88
        FAİZ 47,17 %-0,40
        GÜMÜŞ GRAM 41,17 %0,41
        BITCOIN 95.172,00 %0,70
        GBP/TRY 51,4661 %-0,45
        EUR/USD 1,1375 %-0,39
        BRENT 64,74 %-1,70
        ÇEYREK ALTIN 6.697,06 %-0,88
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor

        Dünya'nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde heyecan dorukta! KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC Lefkoşa Eski Ercan Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST KKTC için son hazırlıklar tamamlandı. Birbirinden özel etkinlikler ve gösterilerle dolu bir festival ziyaretçilerini beklerken, TEKNOFEST'e katılım ise ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz’in eşsiz doğası, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla adından söz ettiren kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1-4 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak, ziyaretçilerine ise hafızalardan silinmeyecek bir deneyim sunacak.

        Gökyüzünü fetheden milli gururumuz yerli üretimler ve efsaneleşmiş hava araçlarının yer aldığı hava araçları sergisi, ziyaretçilere uzayın derinliklerine uzanan eşsiz bir seyahat ve görsel bir şölen sunacak planetaryum, birbirinden etkileyici tam 6 farklı XR teknolojisi ile gerçeklerine birebir benzeyen ortamlarda bilim insanlarının gözünden birçok deneyimin yaşanacağı XR Deneyim Alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla Kıbrıs Barış Harekatı’nın en kritik anlarını Mehmetçik’in gözünden aktaracak ve ziyaretçilere o anları yaşatacak Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı festivale damgasını vuracak.

        Öte yandan çocukların pedallı uçaklarla havacılığa ilk adımı attığı pedallı uçuş etkinliği ve unutulmaz sahne gösterileri gibi birbirinden farklı etkinlikler festivale renk katacak. Öğrencilerin gerçek helikopterlerle gökyüzüne yükselirken ilk kez uçuş heyecanını yaşayacağı "İlk Uçuş" etkinliğinin de yer alacağı festival, 7’den 77’ye teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak.

        GÖRKEMLİ HAVA GÖSTERİLERİYLE GÖKYÜZÜNÜ TİTRETEN HEYECAN TEKNOFEST KKTC’DE!

        Kardeş vatan KKTC’de düzenlenecek festival, havacılık ve savunma sanayiinin en görkemli hava gösterilerine ev sahipliği yapacak. Gösteri uçuşlarıyla dünyaca ünlü SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans edeceği festivalde, F-4 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri manevra ve taarruz kabiliyetleriyle büyülerken, Hürkuş özgün tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Festivalin yıldızlarından Bayraktar Akıncı, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşıyacak, Bayraktar TB2 ise hassas keşif ve üstün gözetleme yetenekleriyle hayranlık uyandıracak.

        TEKNOFEST KKTC, gökyüzünü renklendirecek muhteşem hava gösterileri, teknolojinin sınırlarını zorlayan yarışmaları ve birbirinden özel etkinlikleriyle teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Bilime gönül veren, yeniliğin ve geleceğin bir parçası olmak isteyen herkes, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC’de bu büyük heyecana ortak olabilecek. TEKNOFEST KKTC’ye web sitesi üzerinden online kaydınızı yapabilir, ücretsiz olarak festivale katılabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Habertürk Anasayfa