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        Haberler Bilgi Yaşam Teknofest Adana ne zaman, hangi tarihte? Teknofest Adana ziyaret saatleri

        Teknofest Adana ne zaman, hangi tarihte? Teknofest Adana ziyaret saatleri

        Bilim ve teknolojinin ışığında yeni ufuklara yelken açtığı TEKNOFEST Adana tarihi belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, bu yıl da Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için Ekim ayı işaret edildi. Peki Teknofest Adana ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 16:02 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:02
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        • 1

          Teknofest Adana Ekim ayında gerçekleşecek. TEKNOFEST Adana etkinliği ücretsiz olacak fakat ziyaretçilerin giriş öncesinde kayıt yapmaları gerekmektedir. Peki Teknofest Adana ne zaman, hangi tarihte? İşte, Teknofest Adana ziyaret saatleri

        • 2

          TEKNOFEST KAYITLARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

          TEKNOFEST Adana etkinliği ücretsiz olacak fakat ziyaretçilerin giriş öncesinde kayıt yapmaları gerekmektedir. 7 yaş altı çocukların etkinliğe katılmadan önce kayıt zorunluluğunun olmadığını belirtelim.

          KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN?

          TEKNOFEST 2024, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana’da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek. "Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefi doğrultusunda Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST’te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

          Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

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