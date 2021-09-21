TEKNOFEST 4'üncü kez kapılarını açtı!

AA

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4'üncü kez kapılarını misafirlere açtı.

Son teknoloji pek çok inovasyonun yer aldığı festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin milli teknoloji alanında başarılarını ilk gösterdiği alanın savunma sanayisi olduğunu söyledi.

TEKNOFEST fikrinin küçük yarışmalar organize ederken geliştiğini belirten Demir, "TEKNOFEST'in bir sivil toplum girişimi olarak ortaya çıkması çok önemli. 'TEKNOFEST ne yaptı?' diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'nda istiklal ve istikbalimiz için dedik. Şu anda istikbal de sizsiniz, istiklal de sizsiniz" dedi.

Çeşitli ortamlarda savunma sanayinde ve diğer sanayi alanlarında yerlilik oranlarının konuşulduğunun altını çizen Demir, "Hep beraber el ele Türkiye'nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin göreviyse sizlerin önünü açmak, ola ki önünüze bir duvar, bir engel taş koyuluyorsa onları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmak" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi standında yer alan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" isimli sergi hakkında da konuşan Demir, "Bu millete asırlardır aşılanan öz güven eksikliğini şimdi yıkıyoruz. Şu sahne bu fuar, bu TEKNOFEST, bunun ispatı. Bu gelen derin dalgayla ve özgüvenle inşallah yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz. Tabii ki iddiamız büyük olacak ama bunu bilgiye, azme, ahlaka ve milli değerlerimize dayandıracağız. Bunların dayanmadığı bilgi insan için bir felaket getiriyor" dedi.

'TÜRK GENÇLİĞİNİ TEBRİK EDİYORUM'

Törende konuşan Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de Türk gençliğini tebrik ederek, "Onların böyle güçlü ve her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var. Burada gördüğümüz teknolojiler çok muhteşem ve onlar hakkında çok konuşabiliriz. Sizlerin her birinizin büyük geleceği olacağından eminim. Yaşasın Büyük Türk milleti, yaşasın büyük Türkiye-Azerbaycan dostluğu" diye konuştu.