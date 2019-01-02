Polis çalışma başlattı

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, merkez Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Atıf Şenel Sokak'ta bulunan Burak Güven'e ait işyeri önceki gece saat 04:00 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından soyuldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında bir süre dükkanın etrafında dolaşan hırsızın daha sonra kapı camını tekmelediği, cam kırılmayınca sinirlenerek tekmelemeye devam ettiği görüldü. Camı kırınca içeri giren hırsız, tamir tezgahında bulunan 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanı açmaya gelen Burak Güven, camın kırıldığını fark edince polise haber verdi. Polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerine de el koydu.

Dükkan sahibi Burak Güven'in babaannesi Fatma Güven, "Benim torunum ne kadar zorluklarla bu dükkanı çalıştırmaya çalışıyor, borç içerisinde bir işe girdi onda da hırsız gelip torunumu buldu. İnşallah polisler bir an önce hırsızı yakalar da o da cezasını çeker. Borç harç içerisinde çalışıyor torunum, yazık değil mi?" dedi. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.