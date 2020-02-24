İddiaya göre, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde baba İbrahim Halil Savaş ile oğlu A.S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan A.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.