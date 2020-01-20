DHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 ilde, 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel göz hastanesi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olayda, aralarında hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüpheli ile ilgili gözaltı işlemi başlattığı öğrenildi.