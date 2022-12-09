2 öğretmenin işine son verildi! İdareciler görevden alındı! Dehşet kreşi!

Annesinin bunu neden yaptığını sorduğu D.E., kreşte uyumayan çocukları öğretmenlerinin bağlayarak uyuttuğunu söyledi. Bunun üzerine E.E., bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından öğrendi, diğer velilerle irtibata geçti.

E.E., 250 öğrencisi bulunan kreş yönetimi ile görüşmek istedi. Olumlu talep alamayan veliler, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talebi de kabul etmeyen kreş yönetimi, 7 çocuğun kreşle ilişkisini kesip, ailelerine durumu mail ile bildirdi.

Görüntülerde, bir öğretmenin çocuğu tutup yere attığı, bazı çocukları itip kaktıkları, üzerlerini değişirken sert davrandıkları, bir öğretmenin çocuğu yere sert bir şekilde oturttuğu, çocukların yattıkları yatakları taşırken, başına çarptığı, ağlayan çocuğu zorla bezle masa sildirdikleri, sert davrandıkları çocukların ağladığı, bir çocuğun eline ve yüzüne vurdukları yer aldı.

ÇOBS´DAN AÇIKLAMA

ÇOSB yönetiminden konuya ilişkin yazılı açıklama da yapıldı. Bölge müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOBS Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili basında yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilerek, "Görüntülerdeki konu, yargıya intikal ettirilmiş olup, bölge müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların, işine son verilerek idari tahkikata başlanmış olup, tahkikat devam etmektedir. Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük bir titizlikle üzerinde durduğumuz konuyla ilgili kişiler hakkında idari gerekli işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

İDARECİLER DE GÖREVDEN ALINDI

İHA'da yer alan habere göre 2 öğretmenin ardından, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yeni bir açıklama daha yapılarak, kreşteki idarecilerin de görevden alındığı duyuruldu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevimiz hakkında basında yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda kreş idarecilerinin görevlerine son verilmişti” denildi.

VELİLER ÇOCUKLARINI KREŞTEN ALMAYA BAŞLADI

AA'da yer alan habere göre şiddet görüntülerinin medyada yer alması sonrası velilerin çocuklarını kreşten alıp götürdüğü gözlendi. Velilerden Melek İde, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaz aylarında gerçekleştiğini söyledi.

"ÇOCUĞUM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Yaşanan olaylar nedeniyle çocuğunun psikolojik tedavi gördüğünü anlatan İde, şunları kaydetti:

"Çocuğumla konuştuğumda 'ben okula girmek istemiyorum' dedi. Niye diye sorduğumda 'öğretmenim beni tuvalette itekledi' dedi. Ondan sonra ben öğretmeni aradım. 'Benim çocuğum böyle bir problem yaşamış birlikte bu problemi çözün' dedim. Tek söylemiş olduğum buydu. Ondan sonra çocuğu ikna edip okula getirdim, bana 15 gün sonra kendi öğretmeni bir geri dönüş yaptı. 'Çocuğunuz 15 gündür tuvaletini altına yapıyor.' dedi. İç çamaşırını çöpe attığı için ben fark etmedim bu durumu. '15 gün ara verin' dendi.

"İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN' DEDİLER"

15 günün sonunda M. hanımla yaşamış olduğu sıkıntıdan bahsettim. Hiçbir şekilde bana M. hanımın adının geçtiği bir cümle kullanılmadı. '15 gün ara verin' dendi. Ondan sonra ben çocuğumu okuldan aldım. Müdürle de aynı şekilde konuştum. Gerekli her yere şikayetimi yapacağımı söyledim. 'Siz istediğiniz yere şikayetinizi yapabilirsiniz' dedi. Çocuk büroya gittim, sonra dava açtım."