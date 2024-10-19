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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi! | Son dakika haberleri

        Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi!

        İstanbul'da, bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastaların başka hastanelere taburcu edileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:44
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        Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi!
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        İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

        HASTALAR TABURCU EDİLECEK

        İHA'da yer alan habere göre hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
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