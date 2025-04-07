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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAPIK YAKALANDI! Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası Kemalettin Kaya cinsel istismardan tutuklandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evine çağırdığı 4 erkek çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' bulunduğu öne sürülen 56 yaşındaki Kemalettin Kaya, tutuklandı. Kaya ifadesinde, çocukların evine sadece sigara almak için geldiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 07:59 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:41
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        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
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        Tekirdağ'da, Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Saracıpaşa Caddesi’nde oturan ve gemilerde çalışan Kemalettin Kaya (56), yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğu evine çağırıp, iddiaya göre cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu.

        ÇOCUKLAR DURUMU AİLELERİNE ANLATTI

        DHA'daki habere göre çocuklar, evden ayrıldıktan sonra durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine Kaya, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        EŞİNDEN BOŞANMIŞ BİR ÇOCUĞU VAR

        Eşinden boşanan ve 1 çocuk sahibi olan Kaya'nın emniyette olduğunu öğrenen bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.

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        İDDİALARI KABUL ETMEDİ

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Kaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

        'NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR'DAN TUTUKLANDI

        Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren Kaya, çocuğa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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