Tekirdağ'da, Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Saracıpaşa Caddesi’nde oturan ve gemilerde çalışan Kemalettin Kaya (56), yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğu evine çağırıp, iddiaya göre cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu.

DHA'daki habere göre çocuklar, evden ayrıldıktan sonra durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine Kaya, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİNDEN BOŞANMIŞ BİR ÇOCUĞU VAR

Eşinden boşanan ve 1 çocuk sahibi olan Kaya'nın emniyette olduğunu öğrenen bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.