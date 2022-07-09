Bayramda kilometrelerce araç kuyruğu

Kurban Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Bayramın ilk günü özellikle yakın il olan İstanbul´da hayvanlarını kesenler, tatillerini geçirmek üzere yazlıklarına giderken, Tekirdağ´da uzun araç kuyruğu oluştu.

Tekirdağ´ın turistik ilçeleri Marmaraereğlisi ve Şarköy ile Marmara Denizi´ndeki adalara feribotlarla gidişlerde yoğunluk gözlendi. Edirne´nin Saros Körfezi kıyısındaki bölgelere giden tatilciler de araç kuyrukları oluşturdu.

Tekirdağ girişinde öğleden sonra 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu gözlendi.