Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Tekirdağ seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.96 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:12 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.9 oldu. Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 379.884 oyla yüzde 54.98 - Recep Tayyip Erdoğan: 272.068 oyla yüzde 39.37 - Sinan Oğan: 34.722 oyla yüzde 5.03 - Muharrem İnce: 4.293 oyla yüzde 0.62 oy aldı.



Tekirdağ 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 379.884 oyla yüzde 54.98Recep Tayyip Erdoğan: 272.068 oyla yüzde 39.37Sinan Oğan: 34.722 oyla yüzde 5.03Muharrem İnce: 4.293 oyla yüzde 0.62

Tekirdağ Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.17 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:12 itibarıyla yüzde 80.1 oranında açıldı. 2023 Tekirdağ milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 285.596 oyla yüzde 47.89 - Cumhur İttifakı: 234.103 oyla yüzde 39.27 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 42.280 oyla yüzde 7.09 - Ata İttifakı: 11.656 oyla yüzde 1.95 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.003 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 22:12 itibarıyla 2023 Tekirdağ milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 285.596 oyla yüzde 47.89Cumhur İttifakı: 234.103 oyla yüzde 39.27Emek ve Özgürlük İttifakı: 42.280 oyla yüzde 7.09Ata İttifakı: 11.656 oyla yüzde 1.95Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.003 oyla yüzde 0.17CHP: 217.668 oyla yüzde 36.50AK Parti: 182.402 oyla yüzde 30.59İYİ Parti: 67.928 oyla yüzde 11.39MHP: 38.928 oyla yüzde 6.53YEŞİL SOL: 35.246 oyla yüzde 5.91ZP: 10.510 oyla yüzde 1.76YENİDEN REFAH: 9.460 oyla yüzde 1.59MEMLEKET: 7.421 oyla yüzde 1.24TİP: 7.034 oyla yüzde 1.18BBP: 3.313 oyla yüzde 0.56GENÇ: 2.308 oyla yüzde 0.39AP: 1.146 oyla yüzde 0.19HAKPAR: 543 oyla yüzde 0.09MP: 512 oyla yüzde 0.09TKP: 453 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 440 oyla yüzde 0.07AB: 333 oyla yüzde 0.06HKP: 294 oyla yüzde 0.05TKH: 110 oyla yüzde 0.02ANAP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00