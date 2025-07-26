Süleymanpaşa ilçesine su temin eden barajdaki su seviyesi alarm verici düzeye düştüğü aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haziran ve Temmuz aylarında baraj havzasına hiç yağış düşmemesi, su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkilemiştir. İlimiz, son yılların en kurak yaz mevsimini geçirmektedir. Bu nedenle, susuzluk yaşamamak için hep birlikte tasarruflu su kullanımına azami özen göstermemiz gerekmektedir. Su biterse hayat biter. Lütfen suyumuzu israf etmeyelim, hep birlikte geleceğimiz için suyumuzu koruyalım."