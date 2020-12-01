Tekirdağ'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Şoförler uygulamadan memnun olduklarını, herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Bu arada, trafik ekipleri de farklı noktalarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.