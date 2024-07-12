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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobil kıraathane önündeki kişilere çarptı: 11 yaralı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da otomobil kıraathane önündeki kişilere çarptı: 11 yaralı

        Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kıraathane önünde oturan vatandaşlara çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:38 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:44
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        Otomobil kıraathane önündeki kişilere çarptı: 11 yaralı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kıraathane önünde oturanlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        H.Y'nin kullandığı otomobil, Tepe Değirmenler Caddesi'nde kıraathane önünde oturanlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        11 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        #Tekirdağ
        #Süleymanpaşa
        #Son dakika haberler
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