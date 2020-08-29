Kaza, Tekirdağ- Malkara Karayolunun Yenice Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara Yönüne giden ve içerisinde 10 yolcunun bulunduğu Murat Gül (45) yönetimindeki 59 ADA 768 plakalı yolcu midibüsü ile Çerkezköy'e gitmek için kavşağa çıkış yapan Ahmet Çiftçi (79) yönetimindeki 59 ET 848 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüsün altında kalan otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Çiftçi araçta sıkışırken, eşi Fikriye Çiftçi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlıks, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ahmet Çiftçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara ve Tekirdağ'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Çiftçi ve eşi Fikriye Çiftçi, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HEM OĞULLARINI GÖRMEK HEM DE DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR
Kazada ölen Ahmet Çiftçi ile eşi Fikriye Çiftçi´nin, hem oğullarını ziyaret etmek, hem de bir yakınının düğününe gitmek için Malkara´dan, Tekirdağ´ın Çerkezköy ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
`OTOMOBİL BİRDEN ÖNÜME FIRLADI´
Midibüs sürücüsü Murat Gül, otomobilin birden önüne çıktığını iddia ederek, "Tekirdağ yönünden Malkara yönüne doğru sağ şeritten normal olarak gidiyordum. Otomobil birden önüme karşıya geçmek için fırlayınca korna yaptım frenle karışık sol şeride attım kendimi ama otomobil midibüsün altına girmiş oldu. Aracımızda dijital topograf olduğu için hızımızda öyle yüksek değil normal hızdaydım. Zaten hız sınırımız 100 kilometre, bu sınırı geçemiyoruz. Ortalama 90 kilometre civarında gidiyordum. Hepimize geçmiş olsun. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dedi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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