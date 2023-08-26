Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 26.08.2023 - 23:17 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:17
M.A.G idaresindeki otomobil, Kambur Söğüt mevkisinde E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler M.A.G ve E.B ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.