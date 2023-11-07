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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!

        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!

        Tekirdağ sahilleri, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodosla birlikte gelen kırmızı yosunlarla kaplandı. Belediye ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:55
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        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
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        Marmara Denizi’nde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Tekirdağ sahillerini kapladı.

        SAHİLİ KIRMIZIYA BOYADI

        DHA'da yer alan habere göre Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.

        LODOS 3 GÜNDÜR ETKİLİ OLMUŞTU

        Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde 3 gündür sert lodosun yaşandığını söyledi.

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        "KARAYEL ESMESİYLE AÇIĞA GİDECEK"

        Pehlivanoğlu, "3 günden beri esen sert lodosla beraber, açıktan gelen otlar kıyıya vurdu. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir telaş yapmalarına gerek yok. Bu mevsimler bir denge. İnşallah havaların karayel esmesiyle beraber kıyılardaki otlar tekrar açıklara gidecek ve orada batacak. Kıyılarımız inşallah tertemiz olacak. Belediyemiz yosunları toplamak için çalışıyor" dedi.

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