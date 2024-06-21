Motosikletli genç ölümden döndü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İbrahim H.Ç.'nın kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.
Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.