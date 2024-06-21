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        Haberler Gündem Güncel Motosikletli genç ölümden döndü | Son dakika haberleri

        Motosikletli genç ölümden döndü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:34
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        Motosikletli genç ölümden döndü
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        Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İbrahim H.Ç.'nın kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.

        Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

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        #trafik kazası
        #Tekirdağ
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