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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu'da otizmli çocuğa eğitmen dayağı! | Son dakika haberleri

        Otizmli çocuğa eğitmen dayağı!

        Otizmli 9 yaşındaki E.Ç.'nin, gittiği özel bir spor akademisinde istenilen hareketi yapamadığı gerekçesiyle kadın eğitmeni tarafından itilerek yüzünden tokatlandığı öğrenildi. Çocuğa uygulanan şiddet, dayakçı eğitmenin, yaşananların kaydedildiği videoyu 'yanlışlıkla' çocuğun ailesine göndermesi ile ortaya çıktı. Aile, dayakçı eğitmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:19
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        Otizmli çocuğa eğitmen dayağı!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir spor akademisine giden otizmli E.Ç. (9), istenilen hareketi yapamayınca kadın eğitmeni E.G. tarafından itilip yüzünden tokatlandı. O anlar yanlışlıkla E.G. tarafından aileye gönderilirken, eğitmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Çorlu'da fabrikada çalışan Özkan Çavuş ile Cevriye Çavuş, ikiz oğullarından otizmli E.Ç.'yi 2 yıl önce eğitim alması için özel bir spor akademisine gönderdi.

        Akademiden zaman zaman E.Ç.'nin spor yaparken gösterdiği gelişim, kamera ile kayıt altına alınarak aileye gönderildi.

        Aile, 26 Nisan günü A.Ç.'nin eğitmeni E.G.'den oğullarının gelişimini görmek için yeni görüntülerin gönderilmesini istedi. Yanlışlıkla gönderilen görüntüleri inceleyen çift, çocukların koşu bandı üzerinde spor yaptığı sırada eline verilen topu huniye atamayınca eğitmen E.G. tarafından itilip, yüzünden tokatlandığı gördü. Aile, görüntüler ile birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eğitmen E.G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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        'VURMADIĞINI SÖYLEYİP İNKAR ETTİ'

        Oğlu E.Ç.'ye 1 yaşında otizm tanısı konulduğunu söyleyen Özkan Çavuş, "Oğlumuza özel bir spor merkezinde hareket eğitimi aldırıyorduk. Spor hocası, gelişim gösterdiğinde çocuğumuzun çeşitli zamanlardaki görüntüsünü bize atıyordu. En son 26 Nisan'da gittiğimizde, çocuğumuzun gelişim gösterdiğini ve bize video atacağını söyledi. Yaklaşık 10 gün geçtikten sonra hocadan videoyu istedim. Attığı videoyu incelediğimde sonlarında oğlumu sarstığını ve yüzüne tokat attığını fark ettim. Hocayı arayıp kendisiyle devam etmek istemediğimi, oğluma ne sebeple vurduğunu sordum. Kendisi vurmadığını söyleyip inkar etti. Bana, 'O videonun daha uzun versiyonu var' dedi. Ben de 'Videoda her şey gayet açık, görüyorum' dedim. Daha sonra hoca tekrar aramaya başladı ancak telefonu açmadım." şeklinde konuştu.

        'GEREKEN NEYSE YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ'

        Özkan Çavuş, "Bu sefer beni sesli mesajlarla taciz etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra da yakın akrabası arayıp, hocanın bir cahillik yaptığı oturup, konuşup sorunu çözebileceğimizi söyledi. Ben de bu konunun oturup konuşmakla çözülemeyeceğini, yargı aşamasında çözülebileceğini, kanun ve yasal haklarımız neyse onu kullanacağımı söyledim. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçemizi verdik. Gereken neyse yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

        'BU BÖYLE KAPANMAYACAK'

        Anne Cevriye Çavuş da "Çocuklarımızın bir adım ilerlemesi için çok uğraşıyoruz. Gerçekten çok üzgünüm ama maalesef ki bu konunun peşini bırakmayacağız, bu böyle kapanmayacak. Bugün benim çocuğuma yapılan, yarın başkasının çocuğuna yapılabilir" dedi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı eğitmen E.G. ise konuyla ilgili açıklamayı daha sonra avukatları aracılığıyla yapacağını söyledi.

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