Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Bu akşam saat 23.30'da Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Tehlikeli Soygun filminden ayrıntılar haberimizde.

TEHLİKELİ SOYGUN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Daniel Zirilli’nin yaptığı Tehlikeli Soygun filminin oyuncu kadrosunda, Steven Seagal, John Edward Lee, Byron Gibson gibi usta oyuncuların yer alıyor.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki Amerikalı göçmen Jack ve Sam, Güneydoğu Asya’da ihtiyaçlarından dolayı banka soymaya karar verirler. Farkında olmadan bir mafya babasının parasını da çalarlar ve çetenin intikam almak için en büyük hedefleri olurlar.