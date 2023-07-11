Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!

Karadeniz, sellerin içinden çıkıyor. Bölgede yarın Samsun Kastamonu ve biraz da Karabük'te yağmur geçişleri görülebilir. Yeni bir sel yaratacak şiddette yağış beklenmiyor.

Hava durumumuzda gündem yüksek sıcaklıklar ve yaklaşan sıcak hava dalgası. Perşembe ve cuma bu yılın şimdiye kadarki en sıcak (ve bunaltıcı) havasına hazır olalım.

Öğle saatlerini gölge alanlarda geçirmek, günde 2 litre civarı su içmek, açık havada bunaltıcılığı azaltması adına rahat ve açık renkli giysiler tercih etmek, orta yaşlılara ve çocuklara (Ve tabii kendimize) fazladan dikkat etmek, saat 11 ila 16 arasında güneş altında bulunmamak, ormanları korumak, temiz bırakmak, ateş yakmamak gibi önlemlerle bu sıcak hava dalgasının "tepe noktası" olan o 3 güne (13-14-15 Temmuz) hazırlıklı girebiliriz.

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Orman yangını riski bugünlerden itibaren kırmızı seviyeye yükseliyor, bu sıcaklar "kuru sıcak". Akdeniz ve Ege yamaçlarında yüzde 20 ila yüzde 30 gibi bir bağıl nemden söz ediyoruz. Hani üstüne basınca çıtır çıtır esneme-kırılma sesleri duyduğumuz otlar, yapraklar, sararmış çimenler işte bu meteorolojik koşullarda yangına çok müsait hale geliyor. Tarih olarak temmuz ortası ilk sıcak hava dalgamıza girdiğimiz için aslında şanslı sayılırız, daha önce de bir tane geçirebilirdik.

İspanya-Fransa ve yakın çevresi son 1.5 aydır kavruluyor, sıra Yunanistan ile Türkiye'ye geliyor. Bu sırada dünyanın dört bir yanında canlı yaşamını olumsuz etkileyen afetler yaşanıyor. İspanya, bugünlerde bizim gireceğimiz yazın kavurucu sıcaklarına mayıs sonlarında merhaba demişti. Ülkenin iç ve güney kesimlerinde büyük bir tarım krizi yaşanıyor, kuraklık neredeyse İspanya'nın yarısını sarmış durumda.