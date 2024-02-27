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        Haberler Gündem Güncel Tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

        Tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

        Erzurum'da tefecilik operasyonu düzenlendi. Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada ekiplerin eş zamanlı operasyonlarında 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:12
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        Tefecilik operasyonu: 6 gözaltı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesindeki tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri planlı ve projeli çalışma kapsamında Pasinlerde eş zamanlı operasyon yaptı.

        Ekipler, tefecilik ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan Ş.A. (30) ile kasten yaralamadan suç kayıtları mevcut S.A. (28), S.A. (22), S.A. (29), K.K. (51) ve N.Kyi (47) gözaltına aldı.

        Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ve buna ait 34 mermi, 22 boş senet, 3 dolu senet, alacak bilgilerinin bulunduğu defter ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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