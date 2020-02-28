Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş 10 yıl sonra yuvaya döndü. Habertürk TV'de 'Gece Raporu' programıyla seyircilere merhaba diyen Aktaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Tam 10 yıl sonra yuvaya döndüm. Gündem maalesef böyle olunca planlanandan da 10 gün önce yayında olacağım” ifadelerini kullandı.

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