Tebriz'deki Demir Çağı Müzesi eski devirlerin hikayesini günümüze taşıyor

O zamanın insanlarının bu dünyaya geldikleri gibi öbür dünyada da yeniden doğacaklarına inandıklarını belirten Abedini, bunun için cenazelerin cenin pozisyonunda gömüldüğünü, ölen kişinin ahirette rahat etmesi için yanına yiyecek ve içecek dolu kapların konulduğunu söyledi.