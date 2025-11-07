TEB sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yeniledi

TEB, uluslararası yatırımcıların yüksek talep gösterdiği sendikasyon kredisini 350 milyon ABD doları karşılığı bir tutarla, 1 yıl vadeli dilimini yüzde 106 oranında yeniledi. 367 gün vadeli kredinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD doları ve avro kısımlar için sırasıyla, SOFR+%1,50 ve Euribor+%1,25 olarak gerçekleşti. Sendikasyon kredisinin sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü BNP Paribas ve Standard Chartered Bank, ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD üstlendi.

TEB, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı kapsamında yer alan projeleri finanse edeceği Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi'ni ilk kez hayata geçirdi. Bu kapsamda sağlanan kaynaklar dış ticaretin finansmanını da içerecek şekilde çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin finansmanı ve refinansmanı için kullanılacak. Söz konusu çerçeve doküman, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, enerji verimliliği, okyanusların korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi, kapsayıcı ekonomik büyüme ve eğitimde eşitlik gibi alanlarda somut katkılar sağlamayı hedefliyor.

"YEŞİL VE KAPSAYICI DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ" TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici yenilenen sendikasyon kredisiyle sürdürülebilir finansman alanında Türkiye ekonomisinin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne katkı sağlamayı ve ayrıca firmalarımızın global rekabette ihtiyaç duydukları finansman desteğini vermeyi hedeflediklerini ifade etti. Leblebici, "Sendikasyon kredimizi 350 milyon ABD doları karşılığı bir tutarla, 1 yıl vadeli dilimini yüzde 106 oranında yeniledik. Kredinin uygun koşullarla yenilenmesi ve bu süreçte gelen yüksek talep, uluslararası yatırımcıların TEB'e ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle işlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu. TEB'in Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi'ni ilk kez hayata geçirdiğini vurgulayan Leblebici şunları söyledi: "Sürdürülebilir finansman alanındaki kararlılığımızın somut bir göstergesi olan Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi aracılığıyla hem dış ticaretin finansmanını hem de çevresel, sosyal ve yönetişim ilkeleriyle uyumlu projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlarken; toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışıyor, sürdürülebilir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya yönelik uygulamaları destekliyoruz. Çevresel etkilerin yanı sıra toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği konularında da duyarlı bir finansman anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz."