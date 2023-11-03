Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Diğer TDMK, son üç yılda 41 sporcuya `doping´ cezası verdiğini açıkladı - Diğer Haberleri

        TDMK, son üç yılda 41 sporcuya `doping´ cezası verdiğini açıkladı

        Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu´nun (TDMK) ceza alan 41 sporcuyu açıkladı. TDMK´nın internet sitesindeki bilgiye göre, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları arasında 41 sporcu yasaklı madde kullanmak ve test vermemek suçlarından, 1 ile 8 yıl arasında sürelerle spordan men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son 3 yılda 41 sporcuya `doping´ cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapılan açıklamada son üç yılda yasaklı madde kullanmak ve test vermemek suçlarından boksta 2, güreşte 4, halterde 12, yağlı güreşte 2, vücut geliştirmede 11, dağ bisikletinde 1, atletizmde 6, buz hokeyinde 1, cimnastikte 1 ve eskrimde 1 sporcunun ceza aldığı belirtildi.

        Spordan men cezaları ve süreleri şöyle: (parantez içindeki rakamlar yılı göstermektedir)

        Vücut geliştirme: Yasin Yalçın (4), Kürşat Demirci (4), Doğucan Sevik (4), Özgür Doğan (4), Zülfü Yakut (4), Muhammed Sekmen (4), Ercağ Birişah (4), Serhat keser (4), Tahir Tanış (4), Orhan Ayten (4), Nuran Gizem Güner (4)

        Güreş: İsmail Gün (4), Süleyman Demirci (2), Ferhat Binici (8), Kadir Kamal (3) yıl.

        REKLAM

        Boks: Remziye Vuruşan (3), Mihriban Güneri (3)

        Halter: Daniyar İsmayilov (4), Ayşegül Çakın (4), Batuhan Yüksel (8), Berk Artuç (3), Burak Çılgın (3), Ulaş Can Kurnaz (4), Hatice Açıkgöz (4), Mustafa Erdoğan (4), Emrah Aydın (8)

        Powerlifting, (Halter) Ali Afsari (3), Sinan Toygar Kılıç (4), Mümin Kayış (4)

        Jimnastik: 18 yaş altı 1 sporcu (4)

        Atletizm: Merve Yıldırım (4), Devrim Kazan (2), Tubay Erdal (4)

        Dağ Bisikleti: Esat Ceylan (4)

        Buz Hokeyi: Aleksei Lapstin (4)

        Atletizm: Aslı Atan (4), Hakan Cira (4), İsmail Özkan (4)

        Eskrim: 18 yaş altı 1 sporcu (1)

        Yağlı Güreş: Mustafa Çoban (3), Furkan Güler (3) yıl.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Habertürk Anasayfa