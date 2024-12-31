TDK'nın burs miktarı artırıldı

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi.

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Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.​​​​​​​