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        TDK'nın burs miktarı artırıldı

        Yeni yılda lisans öğrencilerine 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında, yüksek lisans öğrencilerine 10 bin lira, doktora öğrencilerine ise 15 bin lira burs verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:44
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        TDK'nın burs miktarı artırıldı
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        Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı.

        TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi.

        Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.​​​​​​​

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