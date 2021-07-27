Ahlakdışı mı, Ahlak dışı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime sıfat olarak kullanılmaktadır. İşte TDK Ahlakdışı kelimesinin doğru yazım şekli...

AHLAKDIŞI MI, AHLAK DIŞI MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Ahlakdışı" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Ahlak dışı kelimesi sıfattır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Ahlak dışı" şeklinde yazılır.