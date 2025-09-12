Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; Eylül TÜFE, yıl sonu enflasyon, dolar, cari işlemler açığı yüzde kaç olacak?

        TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı! TCMB'den TÜFE ve dolar tahmini

        TCMB, eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayınladı. Ankette; TÜFE yıl sonu artış beklentisi yükselirken, yıl sonu dolar beklentisi geriledi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,32'ye indi. İşte, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 13:14 Güncelleme: 12.09.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, eylül ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,04’e yükselirken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86 oldu. Öte yandan, yıl sonu dolar ve cari işlemler açığı beklentisi de açıklandı. İşte, TCMB TÜFE, dolar ve cari açık beklentisi...

        • 2

          TCMB ANKETİNE GÖRE TÜFE ARTIŞ BEKLENTİSİ NEDİR?

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

        • 3

          YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,9571'den 43,8544'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 48,3632'den 48,9583'e yükseldi.

          Bir önceki anket döneminde 20,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,5 milyar dolara yükseldi.

        • 4

          CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

          Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2 seviyesine çıkarken, gelecek yıl için yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

          TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40,56, ikinci toplantı beklentisi yüzde 38,34 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,17 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,17 oldu.

          12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,32'ye indi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İnternetten bomba ve silah yapımı mercek altında
        İnternetten bomba ve silah yapımı mercek altında
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa