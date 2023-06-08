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TCMB net rezervleri -5.7 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar artarak 100.5 milyon dolara çıktı. Buna karşılık net uluslararası rezervler 1.3 milyar dolarlık düşüşle -5.7 milyar dolara geriledi. Bu net rezervlerde kaydedilen en düşük seviye oldu. TCMB'nin swap hariç net rezervi ise 2 Haziran haftasında -60.5 milyar dolardan -61.2 milyar dolara düştü.

Giriş: 08.06.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
TCMB net rezervleri -5.7 milyar dolara geriledi
HABERTURK.COM / AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 721 milyon dolar artışla 58 milyar 240 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Mayıs'ta 56 milyar 519 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 28 milyon dolar artışla 98 milyar 458 milyon dolardan 100 milyar 486 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
05.05.2023 45.720 68.412 114.132
12.05.2023 44.312 60.815 105.127
18.05.2023 42.765 58.825 101.590
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
01.06.2023 42.246 58.240 100.486

Merkez Bankası net rezervleri ise 2 Haziran haftasında 1 milyar 293 milyon dolarlık düşüşle -5 milyar 697 milyon dolara geriledi. Böylece net uluslararası rezervleri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

TCMB net rezervleri 2 ayda 24.1 milyar dolar düştü (milyon dolar):

31.03.2023 18.470
7.04.2023 13.770
14.04.2023 12.047
21.04.2023 8.294
28.04.2023 6.361
5.05.2023 6.781
12.05.2023 2.326
18.05.2023 -151
26.05.2023 -4.404
02.06.2023 -5.697

TCMB'nin swap hariç net rezervi ise 2 Haziran haftasında -60.5 milyar dolardan -61.2 milyar dolara düştü.

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