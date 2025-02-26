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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Yılın ikinci faiz toplantısı bu ay mı gelecek ay mı, faiz düşer mi?

        TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Yılın ikinci faiz kararı ne olacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına döndü. Aralık ve Ocak ayında arka arkaya indirime giden bankanın gelecek dönem politikaları merak edilirken; Fed Başkanı Jarome Powell, faiz indirimi için aceleye gerek olmadığını açıkladı. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:17
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        • 1

          Yılın ikinci faiz kararı için gözler Türk Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Ocak ayında faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın 2025 politikaları merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu için enflasyonun yüzde 24, 2026 yılı için ise yüzde 12 olacağına dair tahminlerini paylaştı. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        • 2

          MERKEZ BANKASI YILIN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

        • 3

          2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 24

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

          Orta vadeli tahminleri oluştururken "enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini" esas aldıklarını dile getiren Karahan, ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün artarak devam edeceğini tahminlerine yansıttıklarını söyledi.

          Karahan, "Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık gelmektedir." diye konuştu.

        • 4

          MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

          Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

          Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

          PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

          Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

        • 5

          MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Aralık ayında yapılan faiz toplantısı sonrasında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

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