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        Haberler Gündem TCG Kınalıada korveti, Japonya Seyri için Foçadan törenle uğurlandı

        TCG Kınalıada korveti, Japonya Seyri için Foçadan törenle uğurlandı

        TCG Kınalıada Korveti, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yıldönümü ve Ertuğrul Fırkateyninin Japonya Seyrinin 134. yıldönümünde, Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü arttırmak, milli platformları tanıtmak ve liman ziyareti icra edilecek ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek maksadıyla 4,5 ay sürecek Japonya seyri için İzmir'den uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 23:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:29
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        TCG Kınalıada Japonya yolunda
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        İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan törende, TCG Kınalıada Komutanlığının Japonya seyri hakkında bilgi notu okundu.

        TCG Kınalıada Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, törende yaptığı konuşmada, Japonya ve Türkiye'nin yakınlaşmasını sağlayan çeşitli araştırma ve incelemelere neden olan ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkıda bulunan Ertuğrul Fırkateyninin Japonya sularında 3 ay kaldıktan sonra yurda geri dönüşünde tayfun sebebiyle battığını ve 531 denizcinin şehitlik mertebesine ulaştığını anımsattı.

        "AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ ZİYARET EDECEK"

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        Deniz Kuvvetlerinin daha önce 1990 ve 2000 yıllarında Turgutreis, 2011 yılında da Gemlik, 2015te de Gediz Fırkateyni ile gerçekleştirilen Uzakdoğu seyirlerin beşincisinin gerçekleştirileceğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Seyir kapsamında Ertuğrul'un izlediği rota ve limanları da kapsayacak şekilde 134 gün süreyle yaklaşık 27 bin deniz mili mesafe gidilerek icra edilecek görev süresince TCG Kınalıada, dünya denizlerinde sancak/varlık göstererek Türk dış politikasını desteklemek maksadıyla yapacağı liman ziyaretleriyle ilişkilerin geliştirilmesine ve yeni ilişkilerin tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. Suudi Arabistan, Cibuti, Somali, Maldiv Adaları, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün'ü kapsayan toplam 20 ülkede yapılacak 24 liman ziyaretinden istifadeyle, ziyaret edilecek ülke deniz kuvvetleriyle eğitimler icra edilecek. Türkiye'ye binlerce mil mesafe uzaklıkta ebedi istirahatlarında bulunan aziz şehitlerimizi ziyaret edecek, hatıralarını anacağız. Yanımızda götürdüğümüz vatan topraklarıyla duydukları vatan hasretlerini bir nebze de olsun hafifleteceğiz. Modern Türkiye Cumhuriyetinin Türk Deniz Kuvvetlerinin tanıtımını yapacak, vatan, bayrak, Atatürk ve deniz aşkıyla şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Türk bahriyesinin geldiği noktayı ve sahip olduğu imkan kabiliyetleri sergileyeceğiz."

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        Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural da harp gemilerinde görev yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Bu görev süresince atalarımıza layık birer Türk denizcisi ve Barbaros'un torunları olduğunuzu göstereceğinizden eminim. Başarılarınız, daima gurur duyduğumuz köklü bahriye geçmişimizi modern Türk Deniz Kuvvetleri olarak günümüze taşıdığımızın bir göstergesi olacaktır. Sizleri bu şerefli göreve uğurlarken, bir asker, özellikle de bir denizci ailesi olmanın meşakkat ve onurunu her an yaşayan ailelerinizin bundan önceki görevlerinizde olduğu gibi yine bizlere emanet olduğunu belirtmek isterim. Gözünüz arkada kalmasın." dedi.

        TÖRENLE UĞURLANDI

        Eşini sefere uğurlayan Şerife Aydın, eşinin görevlerine çok alışkın olduğunu ancak küçük çocuğunun çok zorlandığını ve üzüldüğünü belirterek, "Çocuğum farkında. Her sabah uyandığında zaten babasını soruyor. Bakalım nasıl geçecek." dedi.

        Babasını sefere uğurlayan Emir Arı da "Babam görev için 4 ay gidiyor. Telefonun çektiği yerlerde konuşacağız." dedi. Anne Funda Arı ise "Çok gururluyuz. En kısa zamanda karşılayacağız inşallah, arkalarındayız, yanlarındayız." dedi.

        Konuşmaların ardından TCG Kınalıada personeli, tören alanından gemiye intikal etti ve manevra yerlerini aldı.

        Korvetin avara etmesinden sonra çimariva ile selamlama yapıldı, Foça Leventler Limanındaki gemiler tarafından gemi düdüğü ile selamlama yapıldı.

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        #TCG Kınalıada
        #haberler
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