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TCDD işçi alımı yapıyor! 2022 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve tarihleri nedir?

TCDD'de 180 kişilik tren işçisi personel alımı yapacak. Merakla beklenen personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. TCDD, başvuru yapmış olan kişileri puan üzerinden değerlendireceğini açıkladı. Peki, TCDD personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte TCDD personel alımı hakkında merak edilenler...

07.03.2022 - 15:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) işyerlerine daimi iş sözleşmesi ile çalışmak için 180 personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • TREN TEŞKİL İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR?

    Tren teşkil işçisi 2021 yılında 4750 TL maaş alıyordu. Bu ücrete mesai ücreti, aile yardımı, çocuk yardımı gibi ek ücretler eklenerek maaşları 5250 TL’yi bulabiliyordu. 2022 yılına ait güncel maaş bilgisi ise henüz bulunmuyor.

  • TREN TEŞKİL İŞÇİSİ NEDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

    Tren Teşkil Memuru (Makasçı), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işle ilgili emniyet tedbirleri alma, tren dizisi teşkil etme, trenin istasyona giriş ve çıkışını sağlama vb. işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

    Tren Teşkil işçisi, aşağıdaki görev tanımlarını içerisinde barındırmaktadır;

    1) Görevi süresince, nöbetçi hareket memurundan izin almadan istasyondan ayrılmaz.

    2) Görevlendirildikleri gar ve istasyonda, gerek trenlerin kabul ve gönderme işlemlerinin, gerek manevra hizmetlerinin mevzuata uygun ve emniyet içinde yapılması için azami dikkati gösterir, bu konuda gerekli önlemleri alır.

    3) Trafik, manevra ve makas hizmetlerinde başkalarının ve kendisinin can güvenliği için yasa ve yönetmeliklerle konulmuş emniyet kurallarını bilir ve uygular.

    4) Trenlerin sınıflarını, teşkiline ait tüm konuları ve kendi işyerindeki trenlerin orerde belirtilen kalkış ve varış saatlerini, önceden belirlenmiş kabul yollarını bilir.

    5) Göreve başlamadan önce, nöbetten çıkan tren teşkil işçisi/ tren teşkil memurundan garın yol ve yük durumu ile gelecek veya komşu istasyonlarda bekleyen trenler hakkında bilgi alır.

  • 6) Makasın gördüğü hizmeti, çeşitlerini, önemini, parçalarını, çalışmasını, fener ve işaretlerini bilir. Bunları kurallara uygun olarak kullanır, beraberinde bulunması gereken gereç ve işaretleri bulundurur.

    7) İstasyon yolları, makasları ve tesisleri tanır ve bilir, bunlardan görev ve yetkisinde olanları iş yeri amirinin veya nöbetçi hareket  memurunun bilgisi dahilinde kurallara uygun olarak kullanır.

    8) Kendisine kullanılmak üzere teslim edilen malzeme ve demirbaşları beraberinde bulundurur ve korur.

    9) Kullanımında bulunan telsizi çağrıları almak üzere sürekli açık bulundurur ve cevaplar, korur ve muhafaza eder.

  • 180 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

    Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır. Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

    İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.

    İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

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