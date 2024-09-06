TCDD 109 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İlgilenenlerin 2 Eylül ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. İlk adımdan sonra seçilen adaylar için bir de sözlü sınav tarihi ilan edilecek.