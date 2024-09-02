TCDD, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alımı yapıyor. Farklı illerde istihdam edilecek adaylar, ayrıca sözlü sınava da tabi tutulacak. Final puanı; yüzde 60 sözlü sınavdan, yüzde 40 KPSS puanından oluşacak. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...