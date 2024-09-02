TCDD TCDD tren teşkil işçisi ve istasyon operasyon işçisi alıyor!
TCDD, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere toplamda 109 işçi alacağını duyurdu. Adaylardan KPSS şartı aranacağı belirtilen iş ilanında, adayların sözlü sınavdan da geçeceği belirtiliyor. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...
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TCDD, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alımı yapıyor. Farklı illerde istihdam edilecek adaylar, ayrıca sözlü sınava da tabi tutulacak. Final puanı; yüzde 60 sözlü sınavdan, yüzde 40 KPSS puanından oluşacak. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...
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TCDD 109 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!
TCDD Manisa, İstanbuıl, Zonguldak, Adıyaman ve Sivas gibi farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alıyor.
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TCDD 109 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İlgilenenlerin 2 Eylül ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. İlk adımdan sonra seçilen adaylar için bir de sözlü sınav tarihi ilan edilecek.
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TCDD 109 İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden değerlendirilecek. Final puanını; yüzde 60'ı sözlü sınav, yüzde 40'ını ise KPSS puanı belirleyecek.