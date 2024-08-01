TBMM tatile girdi: Yeni yasama yılında yoğun mesai

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tatil süresince bazı ihtisas komisyonları çalışmalarına devam edecek, Meclis açık olacak. Ancak Genel Kurul çalışmaları yapılmayacak.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Genel Kurul, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.

Ayrıca, Meclis tatile girmeden önce TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de Genel Kurul gündemine alınacak.

Yeni yasama yılında Genel Kurul, Meclis Başkanlığına sunulacak farklı alanlarda çeşitli düzenlemeleri içeren yeni kanun tekliflerini ele alacak, uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini görüşecek.

Genel Kurulun, ilk olarak ele alması beklenen tekliflerdeki düzenlemeler şöyle:

9. YARGI PAKETİ

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

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Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.