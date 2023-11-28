Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TBMM personal alımı kura çekimi 2023: TBMM 250 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

        TBMM'de istihdam edilecek 250 personel alımı kura çekimi hakkında araştırmalar başladı. 22-27 Kasım tarihleri arasında başvuruların alınması sonrasında kura çekimi için sorgulamalar sürüyor. Noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek personel alımı hakkında güncel bilgileri sizlerle paylaştık. İşte 2023 TBMM işçi/personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TBMM personel alımı başvuruları 27 Kasım itibarıyla tamamlandı. Başvurular sonrasında kura çekimi detaylarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı kura çekimi için tarihi açıklandı. İşte TBMM personel alımı hakkında merak edilenler...

        • 2

          TBMM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          12 Aşçı, 17 Bahçıvan, 35 Bulaşıkçı, 1 Çatı işçisi, 3 Dönerci, 2 Döşemeci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 74 Garson, 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 2 İnşaat Boyacısı, 3 Kebapçı, 4 Kuaför, 1 Metal doğramacı, 2 Pastacı, 3 Pideci, 1 Pizzacı, 4 Resepsiyon Görevlisi, 2 Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme), 18 Şoför, 8 Taşıma İşçisi, 50 Temizlik İşçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

        • 3

          TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

        • 4

          Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Okulda şiddet! 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
        Okulda şiddet! 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
        Anne ve 5 çocuğu ölmüştü! 'Ömrünü tamamlamış' araç...
        Anne ve 5 çocuğu ölmüştü! 'Ömrünü tamamlamış' araç...
        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Habertürk Anasayfa