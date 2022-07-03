Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

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