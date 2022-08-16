TBMM tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun öncelikli işleri arasında EYT gibi konular yer alacak. İşte, TBMM'nin yeniden çalışmalarına başlayacağı tarih...

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.