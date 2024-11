TBMM Genel Kurulu'nda, 'Kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 9'uncu Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit dışında DEM Partili milletvekilleri bulunmazken, Grup Başkanvekillerinin açıklama yaptığı bölümde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün bir partinin Genel Başkanı olayları açıklıyor, Meclis kürsüsünde aynı teklifi yeniliyor, arkasında duruyor, sonra bir şey daha söylüyor, bakın, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olmalı, Anayasa değişmeli'. Bu Anayasa'yı ben yapmadım, CHP Grubu yapmadı. Bu Anayasa'yı siz yaptınız siz. Maalesef ki siz yaptınız; utanarak söylüyorum ki siz yaptınız, 2017’de tek adama bu ülkeyi teslim ettiniz. Neymiş? Anayasa değişirse, Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olup Cumhurbaşkanı olursa yoksulluk bitecekmiş, terör bitecekmiş. Yahu, 22 yılda terörün de bu hale gelmesi, yoksulluğun da bu hale gelmesi, dış politikanın da bu hale gelmesi, devletin bu hale gelmesi sizin suçunuz. Anayasa’yı değiştirelim, refah gelecek, bir kez daha Tayyip Bey aday olsun devlet kurumlarının itibarı kalmadı. RTÜK Başkanı çıkmış diyor ki, 'Ben hangi programa ceza versem daha çok izleniyor.' Bir köfteciye ceza veriyor bakanlık, köftecinin önünde kuyruklar var. Çünkü daha çok güveniyor, Köfteci Yusuf’a Bakandan daha çok güveniyor bu halk. Devlet kurumları bu halde, yargıya kimse güvenmiyor; Anayasa'yı değiştirip Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa 101, 116 net- bir daha aday olamaz, olamaz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise yaşanan tartışmalara ilişkin, "Şimdi, 3 Kasım 2002'de, evet, kuruldunuz, iktidara geldiniz, 4 Kasım tarihleriyle de darbe yaparak darbeci bir hükümet olduğunuzu tescillettiniz. 22 yıldır hak gasplarıyla, hukuksuzlukla yol alan bir iktidarsınız. Dile kolay, 22 yıldır insanların hakkını yiye yiye yiye yola devam ediyorsunuz. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye adaysınız. Biz de sizi önereceğiz bu haksız ve hukuksuz uygulamalarınızla. Elinizde görevleriyle ilgili bir suç isnadı var mı? Yok. Görevleriyle ilgili istismar edildiğine dair bir dava var mı? Yok. Kesinleşmiş bir yargı kararı var mı? Yok. Neye yaslanıyorsunuz? OHAL döneminde çıkardığınız bir KHK'ye yaslanıyorsunuz ve 'Allah'ın lütfu' dediğiniz OHAL'i bugün halkın sırtında Demokles'in kılıcına çevirmişsiniz. Her yere kayyum atıyorsunuz, her yeri talan ediyorsunuz ve bir de burada gelip bunu hukuksal kılıf altında savunuyorsunuz. Size söyleyeyim, 98'de Tayyip Erdoğan’a soruşturma açıldı mı? Açıldı. Soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırıldı mı? Uzaklaştırılmadı. Dava devam etti, ceza aldı, en son Danıştay, ondan sonra başkanlığının düşürülmesine karar verildi. Hangi hukuktan bahsediyorsunuz? 'Eski Türkiye, eski Türkiye' diyorsunuz, eski Türkiye'yi değil, milattan önceyi arar olduk sizin sayenizde ya. Hukuk mu bıraktınız, hak mı bıraktınız?" diye konuştu.

'HER ŞEY KAMUOYUNUN ÖNÜNDE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İLAN EDİLMEKTEDİR'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri üzerine, "Meselenin özü, bu yaşadığımız süreçlerle ilgili Türk ve Kürt kardeşliğini ebedi kılmak, her türlü emperyalist ve siyonist oyunu kuranların kursağında bırakmak; özü ve özeti bu. Bin yıldır bu toprakları vatan ittihaz etmişiz, et ve kemik gibi, ruh ve beden gibi hep beraberiz. Bir ve beraberliğimizi kimse, hiçbir terör örgütü, hiçbir emperyalist veya Siyonist plan bozamayacaktır; bunu ifade ediyorum. Buradaki çabalar, Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu perspektif tam da budur; bunun altında başka bir şey aramaya da gerek yoktur. Her şey de şeffaf bir şekilde, kamuoyunun önünde ilan ve izah edilmekte, şunu ifade ediyoruz: Her şey şeffaf bir şekilde, kamuoyu önünde paylaşılmaktadır. 85 milyon insanımızın tamamının esenliği gözetilmektedir; Cumhur İttifakı’nın amacı budur. Yeni anayasal süreçle ilgili çağrıların da asla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresini bir gün daha uzatmaya matuf olmadığının altını çizmek isterim. Zaten mevcut Anayasa 116’ncı madde diyor ki, 'Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' Mevcut Anayasa, Meclis kararıyla bir daha aday olabilme imkanını zaten getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.