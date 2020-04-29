Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği kaydedildi.

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