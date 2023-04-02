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TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Şimdi gördüğümüz tablo; çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda, özellikle barınma, diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında, elektrik, suyun verilmesinde tamamen işler yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor" dedi.

Giriş: 02.04.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş
DHA

Depremzedelerle iftar yapmak için Kahramanmaraş'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk olarak afet koordinasyon merkezini ziyaret etti. Burada Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgililerden alt yapı, barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, çıkışta değerlendirmelerde bulundu.

Depremden sonra da Kahramanmaraş'a geldiğini hatırlatan Şentop, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'a iftar münasebetiyle geldik. Burada son durumla ilgili hem merkezdeki ilçeler hem de diğer ilçeler dahil olmak üzere bilgi aldık arkadaşlarımızdan. Daha önce de depremden 4-5 gün sonra da ziyaret etmiştim. Şimdi gördüğümüz tablo çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda, özellikle barınma, diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında, elektrik, suyun verilmesinde tamamen işler yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor. Tabi çok büyük yıkımla, felaketle karşı karşıyayız bölgede, Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük bir yıkım var. Ama bunun en azından 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde organize edilmiş olması esasen büyük başarı. İnşallah sayın cumhurbaşkanımız ifade ediyor, bir yıl içerisinde şehirlerimizi yeniden şenlendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın konutlarında, kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar da atılacak. "

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