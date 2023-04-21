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TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonla görüştü

Giriş: 21.04.2023 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanı ile telefonda bayramlaştı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonla görüştü.

Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletildiği görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve siyasal gelişmeler de ele alındı.

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