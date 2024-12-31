Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte, milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve kapsayıcı sistemi inşa etmek için tarihi bir adımın eşiğindeyiz. 2025 yılının, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2025 yılına adım atarken, hep birlikte milli birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirdi.

        2024'ün, Türkiye'nin dünyada etkin bir güç olarak tarihe geçtiği bir yıl olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Geride bıraktığımız yıl, iç siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesi, millet iradesinin yüceltilmesi ve geleceğimize dair güvenimizi pekiştirdi. Milletimiz, iradesi, dayanıklılığı ve birbirine olan güveniyle dayanışma duygularını her fırsatta öne çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Numan Kurtulmuş, 2025 yılına girerken, dost ve kardeş ülkelerle kurulan güçlü bağların ve artan işbirliğinin, herkes için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Akraba topluluklarla dilde, fikirde ve işte birliği esas alan vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımlar hem bölgemizde hem de dünyada güçlü bir birliktelik hedefini daha görünür hale getirdi. Ortak tarih, kültür ve değerlerimizin ışığında bu birlikteliği daha da ileri taşıyacağız." mesajını paylaştı.

        Geçen yıl, soykırımcı Netanyahu hükümetinin saldırılarıyla Gazze ve Lübnan'da yaşanan acıların derin hüznünün hissedildiğini ancak Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adalet ve insan hakları doğrultusunda Filistin halkı lehine aldığı kararların, insanlık adına umut ışığı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 2025 yılının, adaletin ve barışın tesis edildiği bir sene olması temennisinde bulundu.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Suriye için de huzur ve istikrarın yeniden inşa edileceği bir dönemin başlamasını umuyorum. Suriye'de barışın ve istikrarın yeniden tesisi, hem bölgesel huzur hem de insanlık adına büyük bir kazanım olacaktır. Türkiye olarak devlet millet el ele vererek, bölgesel barış ve kardeşlik için kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte, milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve kapsayıcı sistemi inşa etmek için tarihi bir adımın eşiğindeyiz. 2025 yılının, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım.

        Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının sorunlarımızın çözüme kavuşacağı, bölgemiz için kardeşlik ve işbirliğiyle esenliğin sağlanacağı; milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyorum. Aziz milletimizin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor; yeniden güçlü ve büyük Türkiye, daha adil bir dünya yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Dünyada barışın ve adaletin tesisi için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Numan Kurtulmuş
        #Kurtulmuş yeni yıl
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        Skriniar'da sona doğru!
        Skriniar'da sona doğru!
        Habertürk Anasayfa