22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meclis Başkanı Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin istikbalini tayin etme irade ve inancının bir neticesi olarak 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. İşgalci ve istilacı düşmanlarımıza karşı bağımsızlık ve hürriyet meşalemizi yakan TBMM, bu yıl açılışının 100’üncü yılına erişti.
Milletçe TBMM’nin açılışını bugüne kadar alanlarda, meydanlarda büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Ancak bu yıl yüreğimiz buruk. Covid-19 virüsü salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl evlerimizde kutlayacağız. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Türk milletinin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama inanç ve iradesini en gür şekilde ifade edeceğiz.
Evlerimizde yapacağımız kutlamalara bütün vatandaşlarımın büyük bir şevkle iştirak etmesini bekliyorum. Bunun için herkesi, 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de de balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı’mızı söylemeye davet ediyorum. Hürriyet ve istiklale olan aşkımızı İstiklâl Marşımızı en gür şekilde söyleyerek gösterelim.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlama konusunda özellikle çocuklarımızın daha duyarlı olacaklarını biliyorum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı onlara armağan etti. Bütün çocuklarımızı en güzel kıyafetleriyle pencerelerinde, balkonlarında birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye bekliyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılı vesilesiyle bütün vatandaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Hürriyet ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cennet vatanımızı bizlere armağan eden Meclisimizin kurucu büyüklerini, bugünlere ulaşmamızda emeği geçen bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”
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