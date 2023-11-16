TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Saadet Partisi Meclis Grubuna ziyaret

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya ile görüşmesi, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Yaklaşık 40 dakika süren ziyarette TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un iadeiziyarette bulunduğunu ifade ederek, "Meclisin işleyişiyle ilgili konuşmalarımız oldu. Aynı zamanda bizim taleplerimiz oldu. Saadet-Gelecek Grubu olarak taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak da not aldılar. Aynı zamanda memleketimizin meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke, daha hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olması noktasında siyasi konuşmalarımız oldu. Bir nezaket ziyaretiydi." değerlendirmesinde bulundu.

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Bir gazetecinin yeni bir anayasa çalışmasının başlamasının gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine Özdağ, bu konudaki düşüncelerini paylaştıklarını aktararak, "Bunların erken olduğunu, seçim atmosferi içinde bunların konuşulmasının doğru olmadığını, seçimden sonra gerek iç tüzük konusunun gerek anayasa konusunun konuşulması gerektiğini kendi düşüncemiz olarak aktardık." diye konuştu.

Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de bir gazetecinin Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın şartlı tahliyesi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamasına dair değerlendirmesini sorması üzerine, her zaman bu topraklarda toplumsal barıştan, kardeşlikten ve birlikten yana olduklarını söyledi.

Şahin, toplumsal barışı bozan, birlik ve beraberliğe kasteden her türlü duruşun karşısında olduklarını ifade ederek, bir mahkumun koşullu salıverilmesi için toplumla bütünleşeceği, yeniden suç işlemeyeceği kanaatinin oluşması gerektiğini dile getirdi.

Eline silah almamış ama sadece bir yerlere üye olmaktan ceza almış kişilerin bu hükümlerden yararlandırılmadığını öne süren Şahin, "Bu ülkede cinayet işleyen, toplumsal barışa kasteden bir kişi, koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabiliyor. Bu çelişkiye dikkat çekmek istiyoruz. Adaletsiz, tutarsız bir duruş olarak görüyoruz." diye konuştu.