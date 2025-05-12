Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir

        "Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur" ifadelerini kullanan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla Meclisimizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 21:36 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz'
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir. Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir.

        Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır. Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür.

        Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır. Bu süreç sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir imkândır.

        Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm milletimiz olacaktır. Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır. Yeni dönemin ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sunmasını temenni ediyorum. Birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dileğiyle milletimize hayırlı olsun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Numan Kurtulmuş
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Habertürk Anasayfa