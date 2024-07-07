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        TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD'de

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere ABD'ye geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 02:09 Güncelleme: 07.07.2024 - 02:10
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD'de
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        Kurtulmuş’u, Dulles Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer ilgililer karşıladı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanvekili, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO PA Başkan Yardımcısı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de Washington’a geldi.

        NATO Parlamenter Asamblesindeki (NATO PA) ABD heyetinin ev sahipliği yapacağı NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’nde katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

        ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla vereceği davete katılacak Kurtulmuş, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
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