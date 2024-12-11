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        Haberler Gündem Politika TBMM, AYM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul edildi | Son dakika haberleri

        TBMM, AYM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 07:22 Güncelleme: 11.12.2024 - 07:22
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        TBMM, AYM ve iki bakanlığın bütçeleri kabul edildi
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        TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

        TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

        DHA'nın haberine göre; Genel Kurul’da bugün saat 11.00'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #TBMM
        #TBMM bütçe görüşmeleri
        #Son dakika haberler
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