MECLİS'İN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR NELER?

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımız tarafından Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmış oldu. Mali politikalara uygun ihtiyaç duyulacak kanuni çalışmalarda da yine görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber çalışmalarını yürütüyorlar.

O konuda ihtiyaç duyulacak bir durum olursa ekim ayı içerisinde Meclisimizin gündemine gelecektir. Son halinin verildiği 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi de ekim ayının üçüncü haftasında Meclise gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bazı turizm bölgeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemeler var.